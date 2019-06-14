На Amazon подали в суд из-за голосового помощника Alexa

14 июня, 2019, 10:08

Против американской компании Amazon подали иски в американские суды из-за голосового помощника Alexa, который якобы влияет на детей

Об этом сообщает ВВС.

Компанию обвиняют в том, что она не спрашивает согласия пользователя на создание "голосовых отпечатков", которые позволяют осуществлять контроль за использованием детьми устройств с поддержкой Alexa.

Таким образом, создается "огромный уровень детализации жизни ребенка".

Компания заявила, что сохраняет данные только после того, как владелец устройства дал разрешение на это. Также в Amazon добавили, что родители могут удалить профиль и записи ребенка.

Адвокаты требуют возмещения ущерба для двух истцов, а также других лиц, которых приглашают присоединиться к судебным искам в девяти штатах.