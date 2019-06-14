На Amazon подали в суд из-за голосового помощника Alexa
Об этом сообщает ВВС.
Компанию обвиняют в том, что она не спрашивает согласия пользователя на создание "голосовых отпечатков", которые позволяют осуществлять контроль за использованием детьми устройств с поддержкой Alexa.
Таким образом, создается "огромный уровень детализации жизни ребенка".
Компания заявила, что сохраняет данные только после того, как владелец устройства дал разрешение на это. Также в Amazon добавили, что родители могут удалить профиль и записи ребенка.
Адвокаты требуют возмещения ущерба для двух истцов, а также других лиц, которых приглашают присоединиться к судебным искам в девяти штатах.
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Напомним, 8 января компания американца Джеффа Безоса Amazon стала самой дорогой в мире .
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В 2019 году Безос сохранил первую позицию в рейтинге самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. По данным издания, состояние Безоса за год выросло на $ 19 млрд и составляет $ 131 млрд.
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