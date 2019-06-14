//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМарина Порошенко: "Украинская Гуцульщина должна стать площадкой для межкультурного диалога Европы"

Марина Порошенко: "Украинская Гуцульщина должна стать площадкой для межкультурного диалога Европы"

Марина Порошенко
Такое мнение высказала председатель Украинского культурного фонда Марина Порошенко во время открытия II Международного форума Центральной и Восточной Европы "Via Carpatia 2019"

Об этом пишет Еспресо.TV.

"Сегодня, как никогда, нам надо отстоять свою идентичность. Через культуру и искусство такие мероприятия являются мощной пропагандой Украины и живописной Гуцульщины с ее уникальными традициями", - сказала она.

Напомним, Международный форум Центральной и Восточной Европы "VIA CARPATIA" - ежегодный форум, который проходит под открытым небом среди карпатских гор в Верховине на Прикарпатье.

В рамках Форума проходит ряд культурных мероприятий и проходит научно-практическая конференция "Круг Винценза"

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 июня, 2019 пятница

больше новостей

14 июня, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать