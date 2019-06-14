Марина Порошенко: "Украинская Гуцульщина должна стать площадкой для межкультурного диалога Европы"

14 июня, 2019, 22:33

Такое мнение высказала председатель Украинского культурного фонда Марина Порошенко во время открытия II Международного форума Центральной и Восточной Европы "Via Carpatia 2019"

Об этом пишет Еспресо.TV.

"Сегодня, как никогда, нам надо отстоять свою идентичность. Через культуру и искусство такие мероприятия являются мощной пропагандой Украины и живописной Гуцульщины с ее уникальными традициями", - сказала она.

Напомним, Международный форум Центральной и Восточной Европы "VIA CARPATIA" - ежегодный форум, который проходит под открытым небом среди карпатских гор в Верховине на Прикарпатье.

В рамках Форума проходит ряд культурных мероприятий и проходит научно-практическая конференция "Круг Винценза"