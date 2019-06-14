14 июня, 2019, 12:52

Предприятию отказано в возможности использования собственных тепловозов на магистральных путях УЗ

Компания "Ивано-Франковскцемент", которая в порядке эксперимента имела право выезда собственными локомотивами на пути "Укрзализныци", больше не может им воспользоваться в связи с запретом со стороны УЗ.

Об этом ЦТС стало известно из собственных источников.

В частности, была получена информация, что предприятие больше не перевозит по путям УЗ свою продукцию тепловозом General Electric ТЭ33А, который "Ивано-Франковскцемент" купил и начал использовать первым в Украине.

Руководство предприятия пока не озвучило свою официальную позицию по данному вопросу, однако один из собеседников ЦТС на вопрос о том, соответствует ли полученная информация действительности, ответил: "Да. Это правда. УЗ запретила выезжать до узловых станций локомотивами GE и 2М62". Обосновано это решение было отсутствием соответствующей законодательной базы.

Напомним, что "Ивано-Франковскцемент" несколько лет подряд пытался договориться с "Укрзализныцей" о допуске своих локомотивов на инфраструктуру национальной ж/д компании для перевозки собственной продукции. В 2016 году между сторонами был достигнут компромисс. "Укрзализныця" в тарифном справочнике ввела отдельную графу - локомотивы приватные с собственной локомотивной бригадой. В этом году, с начала июля, мы в рамках эксперимента получили разрешение на выезд до Ходорова. И стоимость за эту услугу уменьшилась с 22 до 8 тыс. грн", - пояснял ЦТС в 2016 году Богдан Скрипюк, директор ПАО "Ивано-Франковскцемент" по транспорту. Компания эксплуатировала помимо General Electric ТЭ33А, тепловозы 2М62 и М62. Перевозки осуществлялись между Ямницей и Ходоровом.

Отметим, что вопрос внедрения частной тяги поднимается на рынке уже давно, а в последние годы, в связи с несвоевременным вывозом "Укрзализныцей" продукции многих компаний, он только обострился. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян неоднократно заявлял, что в Украине есть условия для проведения эксперимента с частной локомотивной тягой и анонсировал проведение пилотного проекта в 2019 году.

На рынке отмечают, что отсутствие закона о железнодорожном транспорте не является преградой для использования на магистральных путях "Укрзализныци" частной тяги, поскольку сейчас прямого запрета на использование частной тяги нет.