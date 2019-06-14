Культура - это тот инструмент, который учит отличать врага от друга, ложь от честных проукраинских дел, - Марина Порошенко на VIA Carpatia 2019

14 июня, 2019, 16:58

Об этом в пятницу, 14 июня, сказала председатель Украинского культурного фонда Марина Порошенко журналистам "Еспресо" в кулуарах форума "VIA Carpatia 2019"

Об этом пишет Еспресо.TV.

"Я уверена, что Форум "VIA Carpatia 2019" станет одним из самых выдающихся нынешних культурных событий в жизни Украины. Здесь происходит диалог между Центральной и Восточной Европой, поднимаются важные культурные и социально-экономические вопросы. Такие мероприятия важны в контексте продвижения и популяризации Украины в Европе ", - сказала она.

Марина Порошенко отметила: главный вектор развития Украины - интеграция в ЕС и НАТО.

"Здесь, на форуме, собрались представители международного сообщества, которые поддерживают реформы, которые были заложены в нашем государстве за эти пять лет. И я уверена, что, объединив усилия, мы сможем продолжать это движение и в дальнейшем", - добавила глава УКФ.

Напомним, в Верховине на Прикарпатье проходит международная научно-практическая конференция "Круг Винценза" с участием политиков, дипломатов и деятелей культуры. Конференция проходит в рамках II Международного Форума Центральной и Восточной Европы "VIA CARPATIA 2019".