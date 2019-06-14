Компании США призвали Трампа урегулировать торговый спор с Китаем
14 июня, 2019, 09:03
Более 600 американских компаний призвали президента США Дональда Трампа урегулировать торговый спор с Китаем
Об этом сообщает DW.
Отмечается, что такие компании, как Walmart и Target, крупнейшие в мире ритейлеры, сообщили, что дополнительные штрафные пошлины нанесут вред предприятиям и потребителям в США.
По их подсчетам, для американской семьи из четырех человек расходы на покупки вырастут примерно на 2000 долларов в год.
В обращении также говорится, что дополнительные 25% пошлины на импорт общим объемом 300 млрд долларов приведут к сокращению до 2 млн рабочих мест в США.
"Эскалация торговой войны не отвечает интересам страны, обе стороны проигрывают", - говорится в обращении бизнеса к Трампу.
- Напомним, Трамп заявил о новом повышении пошлин на китайские товары, что поставило под угрозу завершение торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Так, американский президент пообещал уже в эту пятницу повысить пошлины на товары китайского экспорта общей стоимостью 200 млрд долларов с 10% до 25%.
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