Компании США призвали Трампа урегулировать торговый спор с Китаем

14 июня, 2019, 09:03

Более 600 американских компаний призвали президента США Дональда Трампа урегулировать торговый спор с Китаем

Об этом сообщает DW.

Отмечается, что такие компании, как Walmart и Target, крупнейшие в мире ритейлеры, сообщили, что дополнительные штрафные пошлины нанесут вред предприятиям и потребителям в США.

По их подсчетам, для американской семьи из четырех человек расходы на покупки вырастут примерно на 2000 долларов в год.

В обращении также говорится, что дополнительные 25% пошлины на импорт общим объемом 300 млрд долларов приведут к сокращению до 2 млн рабочих мест в США.

"Эскалация торговой войны не отвечает интересам страны, обе стороны проигрывают", - говорится в обращении бизнеса к Трампу.