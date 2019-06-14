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Espreso.tvМирКомпании США призвали Трампа урегулировать торговый спор с Китаем

Компании США призвали Трампа урегулировать торговый спор с Китаем

Более 600 американских компаний призвали президента США Дональда Трампа урегулировать торговый спор с Китаем

Об этом сообщает DW.

Отмечается, что такие компании, как Walmart и Target, крупнейшие в мире ритейлеры, сообщили, что дополнительные штрафные пошлины нанесут вред предприятиям и потребителям в США.

По их подсчетам, для американской семьи из четырех человек расходы на покупки вырастут примерно на 2000 долларов в год.

В обращении также говорится, что дополнительные 25% пошлины на импорт общим объемом 300 млрд долларов приведут к сокращению до 2 млн рабочих мест в США.

"Эскалация торговой войны не отвечает интересам страны, обе стороны проигрывают", - говорится в обращении бизнеса к Трампу.

  • Напомним, Трамп заявил о новом повышении пошлин на китайские товары, что поставило под угрозу завершение торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Так, американский президент пообещал уже в эту пятницу повысить пошлины на товары китайского экспорта общей стоимостью 200 млрд долларов с 10% до 25%.
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