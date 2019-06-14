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Espreso.tvОбществоКняжицкий: Вирус ненависти, который нам насаждает агрессор, мы можем вылечить только любовью, терпимостью и умением слышать друг друга

Княжицкий: Вирус ненависти, который нам насаждает агрессор, мы можем вылечить только любовью, терпимостью и умением слышать друг друга

Николай Княжицкий
Об этом сказал инициатор Международного Форума Центральной и Восточной Европы "VIA CARPATIA" Николай Княжицкий во время брифинга в кулуарах форума

Пишет Еспресо.TV.

"Во время кризиса доверия сегодня представители украинской культуры и политики здесь, среди карпатских гор, в центре Европы, говорят о будущем Украины", - сказал он.

В научно-практической конференции "Круг Винценза", которая проходит в рамках Международного Форума Центральной и Восточной Европы "VIA CARPATIA 2019", принимают участие украинские и европейские политики и интеллектуалы: Председатель ВРУ Андрей Парубий, Председатель УКФ Марина Порошенко, государственный секретарь МИП Артем Биденко , вице-ректор УКУ, лауреат прошлогодней премии Винценза Мирослав Маринович, экс-заместитель главы МИД Польши Павел Коваль, член Европарламента, Литовский политик Петрас Аустревичус, Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовский Республики в Украине Марюс Януконис, публицисты Виталий Портников и Вахтанг Кипиани, литераторы Иван Малкович, Юрий Андрухович, Сергей Жадан и другие.

Также ожидается визит пятого президента Украины Петра Порошенко и лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука.

Напомним, 14 июня в пгт Верховина в Ивано-Франковской области начался второй международный Форум Центральной и Восточной Европы "VIA CARPATIA 2019".

В рамках Форума традиционно проходит ряд культурных мероприятий и научно-практическая конференция "Круг Винценза".

 

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