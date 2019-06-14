Княжицкий: Ответственная политика - призвание украинских государственников

14 июня, 2019, 12:17

Об этом в пятницу, 14 июня сказал инициатор II Международного Форума Центральной и Восточной Европы "Via Carpatia 2019" Николай Княжицкий во время открытия международной конференции "Круг Винценза. Украина на переломе"

"На конференцию "Круг Винценза" приедут ответственные политики советоваться, каким образом сохранить Украину и проводить ответственную политику. Мы будем говорить о непростом современном состоянии Украины, когда она снова стала заложником в борьбе между Востоком и Западом, и каждое иностранное государство пытается вмешаться в нашу внутреннюю политику", - сказал он.

Николай Княжицкий также рассказал, в чем заключается идея международной конференции "Круг Винценза", и почему ее уже во второй раз проводят именно в Верховине на Ивано-Франковщине:

"Эти все села вокруг всегда были местом, куда приезжали выдающиеся украинцы говорить о будущем независимой Украины. Недаром Винценц, именем которого названа конференция, стал автором идеи объединенной семейной Европы. И мы решили эту традицию продолжить", - сказал Княжицкий.

Целью Форума является возродить Верховинщину и гуцульский край, как духовное сердце Украины, напомнить украинцам о том, что Гуцульская культура уникальна, и она сохранялась в течение нескольких веков, отметил инициатор Форума.

В конференции примут участие украинские и европейские политики и интеллектуалы, дипломаты и общественные деятели.

Напомним, Международный Форум Центральной и Восточной Европы "VIA CARPATIA" - происходит под открытым небом среди карпатских гор в Прикарпатской Верховине. В рамках Форума традиционно проходит ряд культурных мероприятий и научно-практическая конференция "Круг Винценза". Мероприятие продлится с 14 по 16 июня.