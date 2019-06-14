Княжицкий: люди, которые являются политическими конкурентами, но патриотами Украины, должны защитить украинские ценности
Об этом в пятницу, 14 июня, сказал инициатор II Международного Форума Центральной и Восточной Европы "Via Carpatia 2019" Николай Княжицкий во время дискуссионной панели в рамках конференции "Круг Винценза", передает Еспресо.TV.
"В нашей конференции принимают участие представители различных демократических сил и взглядов. Это важная встреча, особенно в условиях избирательного процесса. Люди, которые являются конкурентами, но болеют за Украину, должны говорить о будущем государства и ценностях, которые нельзя потерять. Несмотря на вызовы, мы смогли защитить украинскую культуру, кинематографию, язык. Мы смогли за эти пять лет сделать то, чего не было сделано за время независимости Украины ", - сказал он.
Княжицкий проанонсировал участие в конференции пятого президента Украины Петра Порошенко и лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука.
Напомним, Международный Форум Центральной и Восточной Европы "VIA CARPATIA" - проходит под открытым небом среди карпатских гор в прикарпатской Верховине. В рамках Форума традиционно проходит ряд культурных мероприятий и научно-практическая конференция "Круг Винценза". Мероприятие продлится с 14 по 16 июня.
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