Княжицкий: люди, которые являются политическими конкурентами, но патриотами Украины, должны защитить украинские ценности

14 июня, 2019, 14:56

Особенно в условиях избирательного процесса, люди, которые являются конкурентами, но болеют за Украину, должны говорить о будущем государства

Об этом в пятницу, 14 июня, сказал инициатор II Международного Форума Центральной и Восточной Европы "Via Carpatia 2019" Николай Княжицкий во время дискуссионной панели в рамках конференции "Круг Винценза", передает Еспресо.TV.

"В нашей конференции принимают участие представители различных демократических сил и взглядов. Это важная встреча, особенно в условиях избирательного процесса. Люди, которые являются конкурентами, но болеют за Украину, должны говорить о будущем государства и ценностях, которые нельзя потерять. Несмотря на вызовы, мы смогли защитить украинскую культуру, кинематографию, язык. Мы смогли за эти пять лет сделать то, чего не было сделано за время независимости Украины ", - сказал он.

Княжицкий проанонсировал участие в конференции пятого президента Украины Петра Порошенко и лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука.

Напомним, Международный Форум Центральной и Восточной Европы "VIA CARPATIA" - проходит под открытым небом среди карпатских гор в прикарпатской Верховине. В рамках Форума традиционно проходит ряд культурных мероприятий и научно-практическая конференция "Круг Винценза". Мероприятие продлится с 14 по 16 июня.