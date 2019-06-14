Кабмин отменил выделение 32 млн грн на аудит "Укроборонпрома"
Об этом сообщил председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, передает " Европейская правда".
22 мая премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров выделяет 32 млн грн на финансовый аудит государственного концерна "Укроборонпром". Тогда же правительство приняло распоряжение "О выделении средств из резервного фонда государственного бюджета", поручив Минэкономразвития вместе с Минфином, Минюстом и "Укроборонпромом" доработать такое распоряжение и оформить его в трехдневный срок.
Впрочем документ не успели оформить в положенный срок, что стало формальным основанием для его отмены.
"Решение отменить выделение средств на аудит "Укроборонпрома" фактически означает, что в правительстве не заинтересованы в независимой проверке финансовой деятельности концерна "Укроборонпром", - считает Глеб Каневский.
Эксперт напомнил, что согласно плану реформы ОПК того же правительства международный аудит концерна должен был быть организован еще в апреле этого года.
В мае Гройсман дал "Укроборонпрому" 10 дней на проведение финансового аудита.
Над "Укроборонпромом" уже несколько месяцев отсутствует финансовый контроль. У двух из четырех назначенных членов наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" в марте 2019 г. закончились полномочия.
- Напомним, что в расследовании Bihus.info говорится, что Игорь Гладковский, сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с соратниками через фирмы-прокладки, в частности "Оптимумспецдетали", которые якобы поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей по завышенным в 2-4 раза ценам.
- НАБУ начало досудебное расследование.
- Петр Порошенко подписал указ об увольнении первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
- НАБУ и САП задержали чиновников предприятия "Спецтехноэкспорт" госконцерна "Укроборонпром" по подозрению в растрате $2,2 млн.
- 4 марта 2019 г. САП сообщила 5 действующим и бывшим чиновникам "Спецтехноэкспорта" о подозрении в хищении 55 млн грн предприятия.
- 4 марта журналисты Bihud.INFO обнародовали новую часть расследования о продаже "Укроборонпрома" приборов стоимостью $85 тыс. по цене в $580 тыс.
- 11 марта журналисты обнародовали часть расследования, в котором говорится, что в ГПУ и СБУ брали взятки за закрытие дел о хищении в "Укроборонпроме", а также причастность НАБУ.
- В марте тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал указ о реформировании оборонно-промышленного комплекса, который, в частности, предусматривал привлечение представителей государств-партнеров к работе наблюдательного совета концерна "Укроборонпром".
- Детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в 2015-2019 годах проводилось досудебное расследование по 12 уголовным производствах по возможным фактам злоупотреблений на предприятиях государственного концерна "Укроборонпром".
- 6 июня правоохранители объявили подозрения детективу НАБУ и руководителям Харьковского БТЗ
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