Кабмин отменил выделение 32 млн грн на аудит "Укроборонпрома"

14 июня, 2019, 15:28

Правительство приняло решение отменить собственное распоряжение о выделении средств из резервного фонда государственного бюджета на аудит государственного концерна "Укроборонпром"

Об этом сообщил председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, передает " Европейская правда".

22 мая премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров выделяет 32 млн грн на финансовый аудит государственного концерна "Укроборонпром". Тогда же правительство приняло распоряжение "О выделении средств из резервного фонда государственного бюджета", поручив Минэкономразвития вместе с Минфином, Минюстом и "Укроборонпромом" доработать такое распоряжение и оформить его в трехдневный срок.

Впрочем документ не успели оформить в положенный срок, что стало формальным основанием для его отмены.

"Решение отменить выделение средств на аудит "Укроборонпрома" фактически означает, что в правительстве не заинтересованы в независимой проверке финансовой деятельности концерна "Укроборонпром", - считает Глеб Каневский.

Эксперт напомнил, что согласно плану реформы ОПК того же правительства международный аудит концерна должен был быть организован еще в апреле этого года.

В мае Гройсман дал "Укроборонпрому" 10 дней на проведение финансового аудита.

Над "Укроборонпромом" уже несколько месяцев отсутствует финансовый контроль. У двух из четырех назначенных членов наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" в марте 2019 г. закончились полномочия.