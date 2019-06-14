Гуцулка Ксения возвращается домой. Мюзикл, который поет вся Украина, прозвучит сегодня под открытым небом в Карпатах

14 июня, 2019, 22:52

В Верховине открылся II Форум Международный форум Центральной и Восточной Европы "VIA CARPATIA".

Первый день закончится показом самого известного украинского мюзикла "Гуцулка Ксеня" режиссера Ростислава Держипильского.

Об этом пишет Еспресо.TV.

"Каждый раз, когда я приезжаю сюда, я удивляюсь красоте этих гор, силе Гуцульщины и культуре этого края У меня была мечта возродить те времена, когда сюда приезжали украинские и европейские интеллектуалы. И сегодня эта мечта осуществляется, нам это удается", - сказал инициатор форума Николай Княжицкий.

"Мы второй раз проводим форум Via Carpatia. Сегодня в конференции принимают участие украинские и европейские политики, представители гражданского общества. Завтра здесь будут выступать лучшие украинские писатели и художники: Андрухович, Держипильский, Малкович, Жадан и многие другие. Завтра в конференции примут участие Святослав Вакарчук и Петр Порошенко . Сюда должны приезжать все украинцы, в каких бы партиях и каких бы взглядов они ни были, говорить о возрождении и развитии Украины", - отметил он

Международный форум Центральной и Восточной Европы "VIA CARPATIA" - ежегодный форум, который проходит в Верховине на Прикарпатье. в рамках Форума традиционно проходит ряд культурных мероприятий и научно-практическая конференция "Круг Винценза". В этом году Форум пройдет с 14 по 16 июня.