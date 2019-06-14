Группа "КAZKA" выпустила новый хит
14 июня, 2019, 14:49
Авторы знаменитой песни "Плакала" выпустили трек под названием "Песня Смелых Девушек". Композиция войдет в новый альбом группы NIRVANA
Об этом сообщила солистка Александра Зарицкая в своем Instagram .
Эта композиция является первым синглом с нового альбома группы NIRVANA. Релиз пластинки запланирован на начало сентября. Трек стал частью совместной благотворительной кампании группы с фондом Tabletochki - #realKAZKA.
Ведущей темой, которая объединяет творчество группы является сила и слабость женщины. Поэтому "Песня Смелых Девушек" стала женским манифестом, одой GIRL POWER, которая призывает всех девушек планеты знать себе цену и никому никогда не позволять оскорблять себя.
Авторами песни стали С. Локшин (слова), А. Игнатченко и С. Ермолаев (музыка), которым "KAZKA" создала все свои хиты, в частности, "Плакала", "Свята".
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