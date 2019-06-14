Футболист сборной Украины собирается сменить клуб в Турции

14 июня, 2019, 15:58

Нападающий "Кайсериспора" и сборной Украины Артем Кравец попал в список желаемых трансферов новичка турецкой высшей лиги "Денизлиспора"

Об этом сообщает Sabah.

Детали переговоров не уточняются. Контракт 30-летнего Кравца с "Кайсериспором" рассчитан еще на 2 года.

В чемпионате Турции сезоне 2018/2019 Кравец провел 23 матча, забил 5 голов, отдал 1 голевую передачу.

Экс-форвард "Динамо" Кравец был вызван в сборную Украины на матчи с Сербией и Люксембургом, но на поле так и не вышел.