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Espreso.tvСпортФутболист сборной Украины собирается сменить клуб в Турции

Футболист сборной Украины собирается сменить клуб в Турции


фото: REUTERS
Нападающий "Кайсериспора" и сборной Украины Артем Кравец попал в список желаемых трансферов новичка турецкой высшей лиги "Денизлиспора"

Об этом сообщает Sabah.

Детали переговоров не уточняются. Контракт 30-летнего Кравца с "Кайсериспором" рассчитан еще на 2 года.

В чемпионате Турции сезоне 2018/2019 Кравец провел 23 матча, забил 5 голов, отдал 1 голевую передачу.

Экс-форвард "Динамо" Кравец был вызван в сборную Украины на матчи с Сербией и Люксембургом, но на поле так и не вышел.

  • Напомним, 20 мая экс-форвард "Динамо" Артем Кравец забил эффектный мяч в чемпионате Турции и помог "Кайсериспор" не проиграть "Акхисар".
  • 7 мая бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Кравец отличился дебютным в сезоне голевым пасом за "Кайсериспор".

 

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