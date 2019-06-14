Футболист сборной Украины собирается сменить клуб в Турции
14 июня, 2019, 15:58
Нападающий "Кайсериспора" и сборной Украины Артем Кравец попал в список желаемых трансферов новичка турецкой высшей лиги "Денизлиспора"
Об этом сообщает Sabah.
Детали переговоров не уточняются. Контракт 30-летнего Кравца с "Кайсериспором" рассчитан еще на 2 года.
В чемпионате Турции сезоне 2018/2019 Кравец провел 23 матча, забил 5 голов, отдал 1 голевую передачу.
Экс-форвард "Динамо" Кравец был вызван в сборную Украины на матчи с Сербией и Люксембургом, но на поле так и не вышел.
- Напомним, 20 мая экс-форвард "Динамо" Артем Кравец забил эффектный мяч в чемпионате Турции и помог "Кайсериспор" не проиграть "Акхисар".
- 7 мая бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Кравец отличился дебютным в сезоне голевым пасом за "Кайсериспор".
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