Формулу Роттердам+ могут изменить на Роттердам-
Президент внесет в Верховную Раду неотложный законопроект - формулу Роттердам+ предлагают поменять на другую. Об этом сообщил представитель президента в Кабмине Андрей Герус.
Команда президента Украины и Администрации подготовила законопроект, который в понедельник будет внесен в ВР. Этот законопроект называется "О снижении стоимости электрической энергии". А именно предлагается, чтобы формула "Роттердам+" была отменена и чтобы вместо нее действовала другая формула - можно ее назвать "Роттердам-", - заявил представитель президента Андрей Герус.
Обе Роттердамские формулы определяли цену на электроэнергию не для населения, а для промышленности. Одним из крупнейших потребителей является ферросплавный холдинг, объединяющий Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов, а также Марганецкий и Покровский горно-обогатительные комбинаты. В себестоимости производства ферросплавов доля электроэнергии достигает 50 процентов.
"Игорю Коломойскому нужна дешевая электроэнергия, поскольку часть его производств требует дешевой электроэнергии. И господин Андрей Герус давно был задействован в лоббистской борьбе на энергорынке. Он фактически напрямую лоббировал интересы Игоря Коломойского", - говорит политолог Владимир Цыбулько.
Инициатива "Роттердам-" идет в пакете с намерением команды президента отсрочить введение рынка на год. Но это противоречит позиции всех международных партнеров Украины. Ведь с 1 июля должен заработать новый рынок электроэнергии по европейскому образцу, на котором никаким формулам места нет.
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