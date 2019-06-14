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Espreso.tvОбществоФельдман инициирует проведение Ассамблеи по этнополитике и свободе совести

Фельдман инициирует проведение Ассамблеи по этнополитике и свободе совести

Создание Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести - давно ожидаемое восстановление центрального органа исполнительной власти

Об этом заявил народный депутат Украины Александр Фельдман, сообщили Depo.Харьков в пресс-службе нардепа. 

"Создание Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести - давно ожидаемое в нашем полиэтническом и поликонфессиональном обществе восстановление центрального органа исполнительной власти, ответственного за реализацию государственной политики в отношении национальных меньшинств и религиозных организаций", - заявил Фельдман.

"Как глава подкомитета профильного комитета Верховной Рады и руководитель Ассоциации национально-культурных объединений Украины не могу не испытывать чувства удовлетворения в связи с этим. Рассматриваю этот правительственный документ как хоть и запоздалый, но конкретный шаг в направлении реализации решений парламентских слушаний, проведенных по моей инициативе еще в марте 2015 г.", - подчеркнул Фельдман.

Он назвал создание Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести без преувеличения судьбоносным решением и призвал действовать без промедления для того, чтобы новообразованная служба как можно быстрее стала работающим институтом межэтнического и межконфессионального диалога государства и гражданского общества.

По словам политика, на принятое правительством решение тут же отреагировали региональные представительства Ассоциации национально-культурных объединений Украины. Они выступили с инициативой подготовить и провести в ближайшее время всеукраинские общественные слушания о том, как должна быть организована работа этой госслужбы.

"Ведь лучше нас самих вряд ли кто-то знает наши проблемы. А значит надо принимать непосредственное участие в деятельности Службы уже на этапе ее становления, делегировать своих кандидатов для работы в ней и в центре, и на местах. У нас для этого есть и достойные кадры, и многолетний опыт. Тем более, что это полностью отвечает запросу общества на открытое формирование и работу органов государственной власти", - подчеркнул Фельдман.

"Я абсолютно уверен, что нам удастся обеспечить успешную работу новосозданной Государственный службы, укомплектовав ее кадрами, подобранными из рядов гражданского общества. И сделать это нужно по принципу гармоничного сочетания молодости и активной жизненной позиции, а также высокого профессионализма и опыта. На осень этого года мы планируем проведение Ассамблеи  по этнополитике и свободе совести", - добавил он.

Напомним, что Кабинет министров Украины 12 июня одобрил создание Государственной службы по этнополитике и свободе совести как центрального органа исполнительной власти, деятельность которого координируется правительством через министра культуры.

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