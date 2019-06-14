Европа находится в глубоком кризисе, - Павел Коваль

14 июня, 2019, 17:28

Через 30 лет после падения Берлинской стены Европа находится в состоянии острого кризиса ценностей и идентичности и нуждается в коренном изменении способа мышления

Об этом сказал бывший заместитель министра иностранных дел Польши, депутат Европейского парламента 7-го созыва Павел Коваль на II Международном форуме Центральной и Восточной Европы "Via Carpatia 2019", который проходит в пгт Верховина на Ивано-Франковщине, передает Еспресо.TV.

"Сейчас мы сидим здесь - на границе бывшей Галиции, и мы имеем 5 вопросов - сказал Коваль - В первую очередь это проблемы войны. Многие люди в Европе не могут себе представить, что это такое. Психологические исследования показывают, что травма, которую наносит война, передается через 3 поколения. Мы всегда думали, что эта травма - это что-то плохое. Но сейчас мы видим, что эта травма все же имела свои позитивы, так как это удерживает будущие поколения и политиков от бездумных поступков. Когда Джордж Буш молчал во время падения Берлинской стены, он помнил сам себя, потому что он помнил войну".

Второй вопрос, по словам дипломата, это распад отношений между Европой и США. Как только США вывели свои силы из Европы, это привело к войне. Когда нет мостика между США и Европой - нет гарантии мира. Когда Трамп говорит, что нет необходимости дружить с ЕС, потому что он может поддерживать отношения с отдельными государствами, то это действительно шаг на сто лет назад. Нет того, на чем была построена вся наша безопасность, того самого моста через Атлантику.

Третий вопрос - это вопрос четветой технологической революции. Сейчас мы можем творить политику без политиков, пользуясь новыми информационными технологиями, утверждает Коваль.

"Дальше - кризис ценностей. И это - очень важная проблема. Эта тема - табу, и никто не хочет разговаривать о семье, о демографии. Не хотят брать на себя ответственность не только за украинцев на Донбассе, они не хотят брать на себя ответственность за своих близких. Вот вам пример: звонит моя знакомая и спрашивает, могу ли я говорить с ней. Я отвечаю: "Не очень, я сейчас обедаю с семьей". Она - человек очень либеральный, говорит: "Какой еще обед? У нас во Франции нет такой традиции - обедать с семьей. Мы встречаемся с братьями, сестрами время от времени, с детьми на праздники, а обедаем с тем, с кем нам удобно, и кого мы любим". Эта дискуссия с моей знакомой, которая удивлялась тому, что я таки хочу пообедать со своими родными, со своими детьми, демонстрирует, что является ключевым для сегодняшней Европы - это ключевая проблема", - отметил он.

"И, наконец, последнее. Европа не определилась в последние годы, так как боялась показать, что мы хотим иметь свою идентичность, мы имеем свой ум, свое понимание по отношению к другим. Мы не можем сказать, что наши ценности лучше других, а у них хуже. Чтобы построить тождество европейское, надо быть откровенным и иметь смелость сказать: мы европейцы, мы принадлежим к Европе. мы не можем определить границы между европейскостью, патриотизмом и космополитизмом. Многие люди считают, что космополитизм - это и есть европейская тождественность . Наиболее резкое разделение проходит не между национальным тождеством, а между европейским национальным тождеством и космополитизмом. Это надо сказать четко", - отметил Коваль.

"Мы находимся в периоде глубокого кризиса. Я хочу процитировать великого историка еврейского происхождения Уолтера Лакера, который родился во Вроцлаве и говорил с позиции американских либералов, а не с позиции духовника или просветителя. Он говорит о том, что если Европа не изменит своего образа мышления , то через несколько лет богатые китайцы и индусы будут приезжать в Европу, как в Диснейленд - на экскурсию, посмотреть на мир, который был когда-то", - резюмировал политик.