ЕС и Германия должны выделять выданные в ОРДЛО паспорта РФ, - депутат Бундестага

14 июня, 2019, 22:37

Евросоюз и правительство Германии должны разработать механизм различения паспортов, которые Россия выдает на оккупированной территории Донбасса, от обычных паспортов РФ

Об этом заявил депутат Бундестага, член комитета по внешней политике от "Зеленых" Омид Нурипур, передает "Радио Свобода".

По мнению немецкого депутата, это нужно, чтобы помешать России "еще раз поставить под сомнение суверенитет Украины".

"Думаю, делать это только на национальном уровне (Украины, - ред.) недостаточно, ведь речь идет о предотвращении возможного въезда людей с такими паспортами на территорию Евросоюза. Поэтому весь ЕС должен предотвращать их въезд и, конечно, сотрудничество с Украиной в этом вопросе очень важно, поскольку возникает много вопросов - как выглядят эти паспорта, какие серийные номера и специфические особенности они содержат", - сказал Нурипур.

Выдачу российских паспортов в ОРДЛО депутат Бундестага назвал "еще одним шагом по подрыву территориальной целостности Украины".

"То, что они делают в настоящий момент, раздавая паспорта украинцам на Донбассе, несомненно еще один шаг по подрыву территориальной целостности Украины. Мы будем этому противодействовать. У меня впечатление, что правительство Германии очень хорошо осознает эту проблему и настаивает на создании механизма на уровне ЕС", - добавил Нурипур.

Немецкий депутат направил запрос в МИД Германии и получил ответ, что на данный момент страны-члены ЕС ведут непрерывный диалог по разработке совместной директивы в отношении российских паспортов у жителей ОРДЛО.

"Федеральное правительство совместно с партнерами в ЕС однозначно осудило указы Президента Российской Федерации от 29 апреля 2019 года. Так, значительное облегчение порядка выдачи паспортных документов гражданам Украины, которые проживают на указанных территориях, противоречит духу и целям Минских договоренностей и является тяжким нарушением суверенитета Украины" , - говорится в письме немецкого МИДа, который получил Нурипур.