ЕС отказался критиковать украинский закон об образовании
Об этом сообщает Радио Свобода.
В заявлении, которое было одобрено послами стран-членов ЕС 13 июне и направлена в Киев для дальнейших замечаний, говорится, что Брюссель "признает европейские устремления Украины и приветствует ее европейский выбор, как указано в соглашении об ассоциации".
Предыдущие заявления также содержали негативные высказывания в отношении украинского закона об образовании, принятого в 2017 году, которые инициировала Венгрия. Будапешт утверждал, что новые нормы ограничивают право венгерских этнических меньшинств на обучение на родном языке.
Киев одновременно подчеркивал, что закон не является дискриминационным и имеет целью обеспечить, чтобы все граждане государства могли говорить на государственном языке.
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