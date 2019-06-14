ЕС отказался критиковать украинский закон об образовании

14 июня, 2019, 20:59

Европейский Союз отказался от критики украинского закона об образовании в проекте заявления о саммите Украина - ЕС

Об этом сообщает Радио Свобода.

В заявлении, которое было одобрено послами стран-членов ЕС 13 июне и направлена в Киев для дальнейших замечаний, говорится, что Брюссель "признает европейские устремления Украины и приветствует ее европейский выбор, как указано в соглашении об ассоциации".

Предыдущие заявления также содержали негативные высказывания в отношении украинского закона об образовании, принятого в 2017 году, которые инициировала Венгрия. Будапешт утверждал, что новые нормы ограничивают право венгерских этнических меньшинств на обучение на родном языке.

Киев одновременно подчеркивал, что закон не является дискриминационным и имеет целью обеспечить, чтобы все граждане государства могли говорить на государственном языке.