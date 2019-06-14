Достать из-под матраса: в Италии глава МВД предлагает амнистию гражданам, которые покажут свои деньги

14 июня, 2019, 11:06

Глава МВД Италии Маттео Сальвини предложил амнистировать итальянцев, которые прячут миллиарды незадекларированных евро в банковских депозитных ящиках, если они заплатят 15% налога

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Описывая этот шаг как соглашение о "фискальном перемирии" для итальянцев, которые спрятали деньги, вице-премьер заявил, что "государство получит миллиарды, которые оно сможет реинвестировать для роста".

Считается, что итальянцы хранят около 200 млрд евро в 1,5 млн банковских ячейках, эти деньги часто являются результатом незаявленных доходов.

Отметим, предыдущее левоцентристское правительство Италии также рассматривало вопрос об амнистии в обмен на единовременный платеж, но отказалось от идеи, считая, что решение равнозначно отмыванию денег государством.

Огромное количество денег, хранящихся в банковских ячейках, стимулировало появление грабителей банков, которые называются "кассеттари", специализирующихся на взломе ящиков. В октябре банда "кассеттари" ворвалась в банк в районе северного Рима, где живут юристы, врачи и банкиры, и провела выходные, сверля десятки таких ящиков.