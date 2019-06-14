//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДостать из-под матраса: в Италии глава МВД предлагает амнистию гражданам, которые покажут свои деньги

Достать из-под матраса: в Италии глава МВД предлагает амнистию гражданам, которые покажут свои деньги

Глава МВД Италии Маттео Сальвини предложил амнистировать итальянцев, которые прячут миллиарды незадекларированных евро в банковских депозитных ящиках, если они заплатят 15% налога

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Описывая этот шаг как соглашение о "фискальном перемирии" для итальянцев, которые спрятали деньги, вице-премьер заявил, что "государство получит миллиарды, которые оно сможет реинвестировать для роста".

Считается, что итальянцы хранят около 200 млрд евро в 1,5 млн банковских ячейках, эти деньги часто являются результатом незаявленных доходов.

Отметим, предыдущее левоцентристское правительство Италии также рассматривало вопрос об амнистии в обмен на единовременный платеж, но отказалось от идеи, считая, что решение равнозначно отмыванию денег государством.

Огромное количество денег, хранящихся в банковских ячейках, стимулировало появление грабителей банков, которые называются "кассеттари", специализирующихся на взломе ящиков. В октябре банда "кассеттари" ворвалась в банк в районе северного Рима, где живут юристы, врачи и банкиры, и провела выходные, сверля десятки таких ящиков.

  • Напомним, согласно европейским правилам, дефицит госбюджета стран-членов не должен превышать 3% ВВП, а госдолг - 60% ВВП. Соотношение госдолга Италии к ВВП страны сейчас составляет 132%.
  • Ранее сообщалось, что ЕС может оштрафовать Италию на $ 4 млрд из-за ее неспособности обуздать госдолг.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 июня, 2019 пятница

больше новостей

14 июня, 2019 пятница

13 июня, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать