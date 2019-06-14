Дневник VIA Carpatia 2019: День первый
14 июня, 2019, 20:21
Новая политическая реальность в Украине, 30 лет с момента падения Берлинской стены. Такие темы сегодня обсуждали на форуме ВИА Карпатия.
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