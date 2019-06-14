//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДневник VIA Carpatia 2019: День первый

Дневник VIA Carpatia 2019: День первый

Новая политическая реальность в Украине, 30 лет с момента падения Берлинской стены. Такие темы сегодня обсуждали на форуме ВИА Карпатия.

Больше о том, каким был первый день мероприятия, в сюжете телеканала Еспресо.

 

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 июня, 2019 пятница

больше новостей

14 июня, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать