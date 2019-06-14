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Espreso.tvМирБританские специальные силы реформируют для новой "российской" миссии, - СМИ

Британские специальные силы реформируют для новой "российской" миссии, - СМИ

Специальные подразделения Вооруженных сил Великобритании переориентируют на противодействие враждебным государствам, в частности РФ
Об этом сообщает BBC со ссылкой на источники.

"Специальная воздушная служба (SAS) и другие британские спецподразделения (UKSF) готовы получить новую миссию по противодействию российским и другим силам во всем мире. Этот план  называется "Концепцией специальных операций" и был составлен старшим офицером, ответственным за специальные силы, директором спецсил ( DSF) ", - говорится в сообщении.

По мнению людей, знакомых с концепцией, часть плана предусматривает изменение как структуры секретных подразделений военных, так и того, что они делают.

Как отмечается, сейчас план рассматривают военные начальники. Вскоре его передадут министрам, и, вероятно, его примут.

Планируется, что специальным силам Великобритании предоставят больше возможностей для действий "в тени" в местах, где применять обычные войска будет трудно.

"Например, согласно новому плану, операция может быть начата в прибалтийской республике или африканской стране для того, чтобы раскрыть и точно определить российскую тайную деятельность", - говорится в публикации.

Затем будет принято решение, следует ли обнародовать то, что было изучено, или же следует тайно сотрудничать с местными силами безопасности для того, чтобы сорвать такую ​​деятельность.

"Антитеррористическая задача снижается, а потребность в противостоянии опасному международному поведению противников растет", - сказал один из источников.

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