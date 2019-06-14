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Espreso.tvОбществоБолее 1000 атак ботов Россия вдвое активнее распространяла фейки во время нынешних выборов в ЕС

Более 1000 атак ботов Россия вдвое активнее распространяла фейки во время нынешних выборов в ЕС

Во время Евровыборов, которые прошли в мае, в ряде стран были многочисленные сообщения об активности ботов и фейковых аккаунтов со стороны российских источников

Об этом в докладе Еврокомиссии по борьбе с дезинформацией заявил еврокомиссар по безопасности Джулиан Кинг, передает "Укринформ".

Евровыборы, которые состоялись в мае не были зоной, полностью свободной от дезинформации. При этом более тысячи случаев вредоносных онлайн-атак были зафиксированы со стороны российских источников, что вдвое превышает количество дезинформационных вбросов в прошлом году.

"Были многочисленные сообщения о дезинформации, в частности, об активности ботов и фейковых аккаунтов, в ряде стран-членов. Например, в Польше, Латвии, Испании, Франции, Великобритании - и это лишь некоторые страны. Очень жаль, но доклад, который мы обнародовали сегодня, очень ясно показывает, что количество дезинформационных случаев, связанных с российскими источниками, которые были задокументированы нашими структурами Восточного Страткома, удвоились по сравнению с подобным периодом год назад - около тысячи таких случаев по сравнению с более чем четырьмя сотнями случаев в прошлом году. Это является причиной для беспокойства ", - сказал еврокомиссар.

Он отметил, что злоумышленники изменили тактику и стратегию действий на широкую аудиторию. Общий тренд заключается в том, что вместо масштабных хакерских действий и информационного "вливания", злоумышленники применяют целевой подход и тщательный отбирают объекты для атаки.

Они используют ботов и фейковые аккаунты для того, чтобы на локальном уровне распространять контент, который разделяет людей, привлекают их к индивидуальным обсуждениям с единственной целью - радикализировать политические дебаты. По словам Джулиана Кинга, такие тренды не могут считаться "новой нормальностью".

Он отметил, что тщательный анализ таких информационных атак позволит Евросоюзу определить сферы, которые нуждаются в особой защите. Эта работа будет проводиться государствами-членами ЕС и на европейском уровне, особенно - с привлечением глобальных интернет-платформ, таких как Facebook, Google, Twitter.

Уже сейчас, по согласованию с упомянутыми поставщиками онлайн услуг Еврокомиссия готовит регулярные ежемесячные доклады о прогрессе в борьбе против дезинформации, в частности, в таких сферах, как идентификация вредоносного контента, удаление "ботов" и фейковых аккаунтов, более тщательный подход к платным продуктам, в том числе - политической рекламе.

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