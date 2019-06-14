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Espreso.tvОбществоБоевики обстреляли жилые дома в Марьинке, пострадали четыре человека

Боевики обстреляли жилые дома в Марьинке, пострадали четыре человека

В результате обстрела боевиками жилого дома в Марьинке пострадали четыре человека, среди которых - ребенок

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Как отмечается, в результате обстрелов были повреждены три дома и хозяйственные помещения. По факту возбуждено уголовное производство по ст.258 "Террористический акт".

"Правоохранители задокументировали повреждения трех жилых домов по улице Шевченко и Героев Чернобыля. По улице Шевченко проживает большая семья с 7 человек, 4 из них получили ранения различной степени тяжести. 86-летнего дедушку, 57-летнюю и 30-летнюю женщин, а также 9 -летнюю ребенка госпитализировали в больницу, в тяжелом состоянии находится дедушка. Ребенок получил легкую контузию", - говорится в сообщении.

Сегодня в ООС сообщали об обстреле боевиками жилого дома в Марьинке. В пресс-центре отметили, что пострадал только хозяин дома.

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