Безопасность, идентичность и ценности: Маринович рассказал, как меняется Европа и какая в ней роль Украины

14 июня, 2019, 17:43

Украинский правозащитник, публицист, религиовед, советский диссидент, член-основатель Украинской Хельсинской группы Мирослав Маринович заявил, что современный мир предстал перед изменениями в системе безопасности, идентичности и ценностей

Об этом Маринович сказал во время выступления на международной конференции "Круг Винценза", передает Еспресо.TV.

"Хочу вспомнить 1978-й год, я в лагере читаю то ли в "Известия", то ли в "Правде" информацию о том, что Госдеп заявляет, что в Иране все в порядке и под контролем, никакой опасности нет. Через неделю - революция и радикальное изменение ситуации в Иране. В то время существовали примерно два вектора, которые мы ожидали: первый вектор - о том, что демократия получит себе весь мир, победа демократии уже несомненна, второй вектор - что Украина движется, во-первых, прочь от Москвы, во-вторых, НАТО и Европейский Союз как абсолютно логичные и закономерные пункты, к которым мы должны дойти, и как фактор нашей безопасности. Я хотел бы начать с безопасности и рассказать о 3 составляющих, которые, по моему мнению, изменились: безопасность, идентичность и ценности", - сказал Маринович.

По словам Мариновича, система мировой послевоенной безопасности столкнулась с тем, что демократия не побеждает тотально по всему миру, демократические страны предпочитают сотрудничать с РФ несмотря на нарушение международного права с ее стороны, а Украина выступает возмутителем беспокойства.

"Безопасность: сегодня мы имеем не только не тотальную победу демократии, а мы имеем завершение послевоенной системы безопасности. Послевоенная система безопасности поставлена под сомнение. Мы уже вышли из пункта А, но еще не дошли до пункта Б - к новой системе безопасности. Что важно: послевоенная система безопасности не предусматривала независимой Украины. Поэтому каждая попытка вернуться к этой системе безопасности, которая является логичной - чем больше беспорядка в мире, тем больше мы хотим сохранить то, что мы можем сохранить - это порождает 2 феномена: Украина все больше становится troublemaker - тем, кто создает какие-то проблемы, а второе - феномен, который определяют как business as usual with Russia - возвращение к привычным отношениям с Россией. Все наши попытки сохранить мир и вписать себя в систему безопасности не дают пока очень успешных результатов прежде всего, мне кажется, потому , что сама Украина остается очень аморфной: она неопределена, она внутри, сама в себе не стала фактором, привлекательным для Европы. Мир структурируется вокруг великих идей, а я не знаю, какая большая идея в нынешней Украине, чтобы она была привлекательной для всего мира. Поэтому мы пока живем под китайским проклятием "чтоб вам жить между двумя эпохами", переживаем все трудности этого проклятия и видим, что, с одной стороны, Европа не осознала, что ей следует бороться не за Украину, а за себя. Я вспоминаю, где в литературе читал, как во Франции в свое время, когда был спор по Гданьску, французы удивлялись: "Почему мы должны терпеть в борьбе за какой-то далекий город?" Примерно та же логика сегодня в мире. И мне очень жаль, что Украине не удалось убедить Европу, что на самом деле надо защищать не Украину, а саму Европу", - подчеркнул Маринович.

Правозащитник также отметил, что в современной Европе необходимость сотрудничества превратилась из аксиомы в то, в чем нужно убеждать.

"Второй момент - это идентичность. У меня такое впечатление, что сейчас мы имеем дело с эффектом, который хорошо описан в физике: если воображаемый космический корабль уехал бы с Земли и полетел бы в космос со скоростью света, то, возвращаясь на землю через год-два, он не застал бы той Земли, из которой вышел. Потому что эффект времени привел бы к тому, что на Земле произошли бы большие изменения. Примерно такое же: мы, Украина, стремимся вернуться в Европу, но так, как мы возвращаемся из космоса и видим, что сама Европа уже изменилась, это уже совсем не та Европа, к которой мы стремились. В частности, что изменилось. Меня очень беспокоит вспышка национальных эгоизмов по всей Европе. Представление, что демократия побеждает окончательно, сегодня поставлено под сомнение. Императив сотрудничества, который был очевидным недавно, он был аксиомой, теперь снова требует доказательства - надо понять, почему сотрудничать выгодно всем государствам. Казалось бы, по этой формуле Европа разных скоростей, которая свидетельствует о большой тревоге внутри самого ЕС, по этой формуле есть вроде только экономические причины. Но у меня такое впечатление, что за этими поверхностными первостепенными причинами стоит главная причина - идентичность. Это проблема даже для стран Центральной Европы. Страны Центральной Европы, даже принадлежащие к латинской цивилизации Запада, вместе с тем они уже чувствуют какую-то свою инаковость по сравнению с классическими западноевропейскими странами. Что тогда говорить о гипотетическом вхождении Украины в Европейский Союз. Там тогда возникают деформации на уровне идентичностей, которые очень непросто преодолеть. ЕС организовывался вокруг франко-германского союза угля и стали. И вокруг этого ядра сегодня выстроился весь ЕС. Новые государства просто присоединялись к ЕС и модель сохранялась та же. Однако для меня идентичность Европы концентрируется вокруг не одного ядра, а двух ядер - римского и греческого. И проблемы с Грецией в ЕС уже должны были сигнализировать в Европе, что одноцентричное устройство Европы начинает входить в определенное противоречие с природой идентичности всей Европы ", - сказал Маринович.

Также правозащитник напомнил, что единая Европа строится прежде всего на ценностях.

"Третье - ценности. Мне диссиденту, в лагере было очень просто - была дуалистическая картина мира: Запад - это территория ценностей, Советский Союз - антицивилизация, цивилизация антиценностей. Итак, нам надо идти туда, куда тянет душа, - к ценностям. Именно ценности, наконец, сформировали Европу, ведь послевоенная Европа выстроила свою систему безопасности, имея, прежде всего, в виду систему ценностей, которую сохранила после войны: never again - никогда больше. Никогда больше насилия, никогда больше этого национального эгоизма, вместо нулевой суммы - положительная . Это - повоенная Европа и ее ценности. Сегодня мы имеем упадок этих ценностей, нулевая сумма снова торжествует, опять этот вирус гуляет по Европе. Сегодня встал вопрос, и чем больше мы чувствуем угрозу безопасности, тем больше этот вопрос возникает: какое соотношение между безопасностью и ценностями. Для меня всегда были убедительными слова Бенджамина Франклина о том, что тот, кто жертвует свободой ради безопасности, не заслуживает ни на свободу, ни на безопасность. Замените в этой фразе слово "свобода" на более широкое слово "ценности". и вы будете иметь нынешнюю ситуацию так, как я ее видел недавно. Украинские реалии показали, заставили меня не то, чтобы усомниться в справедливости этой фразы, но заставили серьезно посмотреть на фактор безопасности, так как именно я, как и другие, сформулировал вывод, что бороться за ценности в государстве можно, пока существует само государство. Если же мы, борясь за ценности, разрушаем государство, то мы только оказываемся такими себе казацкими предводителями, которые на черной рады сбрасывают очередного гетмана, потому что он, мол, проворовался, а в это время Россия, соседи захватывают нашу власть. Вот почему сегодня стоит вопрос на мировом уровне. Я отстаиваю тезис, что Европа имеет смысл только как Европа ценностей. Европа, если потеряет ценности, потеряет себя, перестанет быть Европой. Но какой ценой мы можем бороться за ценности?», - сказал Маринович.

По мнению правозащитника, не менее важным, чем установление демократических ценностей, является соблюдение этих ценностей в повседневной жизни.

"И последний тезис - мой вопрос ко всем вам: возможно ключ в глаголе "бороться" за ценности? Возможно, наши площадные ситуации показали, что время бороться за ценности более легкое, чем жить в соответствии с ними. Так что, возможно, развязка той дилеммы безопасности и ценностей в том, что нужна критическая масса тех, кто будет утверждать ценности в своей практичной жизни. Махатма Ганди говорил: "Хотите изменений - станьте этим изменением". Российский диссидент Андрей Амальрик в свое время дал прекрасную формулу диссидентства: "Диссиденты - это люди , которые, живя в несвободной стране, вели себя так, будто они свободны ". Нам нужен этот эффект - преодоление каких-то негативных реалий через утвержденную новую модель", - подытожил Маринович.