Арсений Яценюк о заявлениях Бойко и Медведчука по поводу скидок на газ РФ: У нас уже были "скидки" по Харьковским соглашениям. В результате мы потеряли Крым (видео)

14 июня, 2019, 20:03

"У нас уже была "скидка" на газ от России по Харьковским соглашениям. В результате этого мы потеряли Крым, ведь Россия поставила тогда условие - продолжение пребывания российской военной базы Черноморского флота на территории Украины"

Об этом сказал премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, комментируя в интервью Дмитрию Гордону заявления Юрия Бойко и Виктора Медведчука по поводу их договоренностей о скидке на газ в РФ.

"Известные "спасатели Украины" Бойко и Медведчук который раз поехали в РФ. Потому что их предыдущий визит к Медведеву добавил им 1 или 2 процента рейтинга", - отметил он.

"Они поехали принести скидку 25% на газ. Можно без скидок? Мы уже имели "скидку" по Харьковским соглашениям. В результате этих Харьковских соглашений мы потеряли Крым, потому что Россия фактически поставила тогда условие - продолжение пребывания российской военной базы Черноморского флота на территории Украины", - подчеркнул лидер НФ.

Он сказал, что к 2014 году украинские премьеры и президенты "на Новый год приезжали не за елкой, а под российский "Газпром", на коленях там ползали и выпрашивали газовый контракт": "Мы сказали: нет, так больше не будет. теперь мы покупаем газ только у европейцев, только по прозрачной формуле, только по прозрачной цене".

Арсений Яценюк вспомнил о своих переговорах 2014 года как главы правительства с руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером в Киеве: "Я говорю: мы с вами все обязательно подпишем. Только вы сначала верните деньги, которые мы вам переплатили. А после этого мы с вами подпишем новое соглашение".

После отказа, по его словам, он заявил Миллеру, что Украина будет судиться против "Газпрома": "Мы на вас подаем в суд, и мы выиграем этот суд".

Он напомнил, что тогда как премьер-министр с командой "Нафтогаза" занимался подготовкой иска в Стокгольмский арбитраж: "Я вникал во все эти детали. Не верили, что мы выиграем суд. А я верил. Мы его выиграли - 4 миллиарда долларов".