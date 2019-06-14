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Espreso.tvОбщество97% украинцев голосуют за гражданство РФ, остальные - убегают в ЕС: ВВС выпустил фантастический сериал

97% украинцев голосуют за гражданство РФ, остальные - убегают в ЕС: ВВС выпустил фантастический сериал

Британский телеканал BBC One снял шестисерийный сериал "Years and Years", в котором показал свое видение ближайшего будущего

Об этом сообщает ВВС.

Первая серия выходит уже 14 июня в 21:00. Режиссером нового проекта стал Рассел Т. Дэвис.

События сериала разворачиваются вокруг британской семьи среднего класса и происходят в период между 2019-2026 годами.

В центре сюжета - войны, экономический упадок, триумф популистов. Затрагивает сериал и Украину.

В начале первой серии по телевидению сообщают об увеличении наплыва беженцев из Украины. Далее один из героев рассказывает, что 97% украинцев проголосовали за российское гражданство. В сериале также говорится и о российских войсках в Киеве.

 

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