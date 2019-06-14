55% украинцев чувствует угрозу со стороны России, - опрос
14 июня, 2019, 13:37
Более половины граждан Украины считают, что Россия несет угрозу для независимости и территориальной целостности украинского государства
Об этом сообщает Центр социальных маркетинговых исследований SOCIS .
55,9% респондентов считают, что угроза со стороны президента РФ Владимира Путина и России независимости и территориальной целостности Украины до сих пор есть.
31,9% опрошенных считают эту угрозу несколько преувеличенной.
12,3% отказались отвечать или не знали, что ответить.
Исследование проводилось 29 мая - 6 июня. Было опрошено 4000 респондентов, статистическая погрешность выборки составляет +/- 1,6%.
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