55% украинцев чувствует угрозу со стороны России, - опрос

14 июня, 2019, 13:37

Более половины граждан Украины считают, что Россия несет угрозу для независимости и территориальной целостности украинского государства

Об этом сообщает Центр социальных маркетинговых исследований SOCIS .

55,9% респондентов считают, что угроза со стороны президента РФ Владимира Путина и России независимости и территориальной целостности Украины до сих пор есть.

31,9% опрошенных считают эту угрозу несколько преувеличенной.

12,3% отказались отвечать или не знали, что ответить.

Исследование проводилось 29 мая - 6 июня. Было опрошено 4000 респондентов, статистическая погрешность выборки составляет +/- 1,6%.