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Espreso.tvОбщество51% избирателей готовы голосовать за "Слугу народа", "ЕС" Порошенко "выбила" "Оппоблок" со второго места - Социс

51% избирателей готовы голосовать за "Слугу народа", "ЕС" Порошенко "выбила" "Оппоблок" со второго места - Социс

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то партию "Слуга народа" поддержали бы 51,3% определившихся избирателей. Второе и третье место имеют "ЕС" и "Оппозиционный блок - За жизнь". 5% -барьер преодолевает и партия Смешко "Сила и честь"

Об этом свидетельствуют данные совместного опроса центра "Социс" и Комитета избирателей Украины от 29 мая по 6 июня.

Согласно опросу, шансы пройти в Верховную Раду по итогам выборов имеют четыре политических партии.

Лидером избирателей является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 42,6% всех опрошенных избирателей.

Впрочем среди тех, кто уже определился и будет голосовать, намерение голосовать за "Слугу народа" выразили 51,3% опрошенных.

Зато партию "Европейская солидарность" экс-президента Порошенко поддерживают 7,9% опрошенных (9,5% из тех, что определились), "Оппозиционная платформу - За жизнь" Бойко-Медведчука - 7,7% (9,2%), "Батькивщина" Тимошенко - 7,2% (8,7%).

Также в опросе среди определившихся проходной барьер преодолевает партия "Сила и честь" Смешко - 5%. А партия певца Святослава Вакарчука "Голос" находится на грани (4,9%).

Опрос проводился с 29 мая по 6 июня 2019 года методом интервью "face-to-face" по месту жительства респондентов. Всего было опрошено 4000 респондентов в возрасте от 18 лет.

Статистическая погрешность исследования не превышает +/- 1,6%.

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