12% украинцев планируют выехать на работу за границу, - опрос

14 июня, 2019, 14:52

По данным социологического опроса, большинство работников намерены вернуться в Украину

Об этом говорится в итогах опроса, проведенного компанией Research & Branding Group.

Опрос, проведенный в мае 2019 года, показал, что большинство жителей Украины - 80% - в ближайшее время не планируют выезжать на работу за границу.

Такое намерение имеют 12% украинцев, и большинство из них (9%) планируют вернуться в Украину (против 3%, которые хотели бы остаться за границей навсегда).

Чаще всего желание выехать на работу за границу прослеживается среди мужчин, а также среди людей до 30 лет. Планы остаться за границей характерны в равной степени для мужчин и женщин, а также для всех представителей возрастных категорий до 50 лет.

Относительно географического расположения, тип населенного пункта не влиял на результаты опроса. Однако зачастую работать за границей планируют жители Западной Украины.

Большинство из тех, кто планирует уехать, - 47% не имеют предпочтений относительно сферы деятельности и ориентироваться по обстоятельствам.

24% из них выбрали вариант "любое трудоустройство" и только 9% - "только по специальности". Среди желающих работать только по специальности подавляющее большинство мужчин, а также людей до 40 лет.

Опрос проводился с 21 по 30 мая среди 2001 респондентов старше 18 лет.