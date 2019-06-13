Знаменитый велогонщик решил почесать нос и на скорости врезался в стену
Об этом сообщает Sky Sports .
Менеджер команды Ineos Дэвид Брейлсфорд рассказал подробности инцидента, в котором получил серьезные травмы велогонщик Крис Фрум. Спортсмен, принимавший участие в многодневке "Критурием Дофине", врезался в стену на высокой скорости, сломав бедренную кость, локоть и несколько ребер.
"Он был внизу спуска и убрал руки с руля, чтобы почесать нос. В этот момент был сильный порыв ветра, и он потерял контроль над передним колесом. Крис врезался в стену на скорости 60 км/ч или около того. У него очень серьезные переломы", - сказал Брейлсфорд.
Фрума на вертолете транспортировали в клинику Сент-Этьена, где была проведена операция. Велогонщик в ближайшие дни останется в отделении реанимации и интенсивной терапии.
Фрум - четырехкратный победитель "Тур де Франс", победитель "Джиро д'Италия" и "Вуэльты Испании", двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в индивидуальной гонке.
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