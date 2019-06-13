Знаменитый велогонщик решил почесать нос и на скорости врезался в стену

13 июня, 2019, 17:07

Известный британский велогонщик Крис Фрум во время гонки во Франции на большой скорости врезался в стену и получил серьезные травмы

Об этом сообщает Sky Sports .

Менеджер команды Ineos Дэвид Брейлсфорд рассказал подробности инцидента, в котором получил серьезные травмы велогонщик Крис Фрум. Спортсмен, принимавший участие в многодневке "Критурием Дофине", врезался в стену на высокой скорости, сломав бедренную кость, локоть и несколько ребер.

"Он был внизу спуска и убрал руки с руля, чтобы почесать нос. В этот момент был сильный порыв ветра, и он потерял контроль над передним колесом. Крис врезался в стену на скорости 60 км/ч или около того. У него очень серьезные переломы", - сказал Брейлсфорд.

Фрума на вертолете транспортировали в клинику Сент-Этьена, где была проведена операция. Велогонщик в ближайшие дни останется в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Фрум - четырехкратный победитель "Тур де Франс", победитель "Джиро д'Италия" и "Вуэльты Испании", двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в индивидуальной гонке.