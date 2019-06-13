Зеленский пригласил президента Казахстана Токаева посетить Украину

13 июня, 2019, 16:27

Об этом сообщает 24 канал.

"Убежден, что обоюдными усилиями нам удастся углубить конструктивное сотрудничество между нашими странами на основе взаимной поддержки суверенитета и территориальной целостности", - сказал президент Украины.

Зеленский добавил, что визит Токаева в Украине станет "новым импульсом в развитии отношений между Киевом и Нур-Султаном".