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Espreso.tvОбществоЗеленский пригласил президента Казахстана Токаева посетить Украину

Зеленский пригласил президента Казахстана Токаева посетить Украину

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Касым-Жомарт Токаева с победой на президентских выборах в Казахстане и пригласил его посетить Украину

Об этом сообщает 24 канал.

"Убежден, что обоюдными усилиями нам удастся углубить конструктивное сотрудничество между нашими странами на основе взаимной поддержки суверенитета и территориальной целостности", - сказал президент Украины.

Зеленский добавил, что визит Токаева в Украине станет "новым импульсом в развитии отношений между Киевом и Нур-Султаном".

  • Напомним, новоизбранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 12 июня официально принес присягу и вступил в должность главы страны. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в столице Нур-Султане.

 

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