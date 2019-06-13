Зеленский пригласил президента Казахстана Токаева посетить Украину
13 июня, 2019, 16:27
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Касым-Жомарт Токаева с победой на президентских выборах в Казахстане и пригласил его посетить Украину
Об этом сообщает 24 канал.
"Убежден, что обоюдными усилиями нам удастся углубить конструктивное сотрудничество между нашими странами на основе взаимной поддержки суверенитета и территориальной целостности", - сказал президент Украины.
Зеленский добавил, что визит Токаева в Украине станет "новым импульсом в развитии отношений между Киевом и Нур-Султаном".
- Напомним, новоизбранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 12 июня официально принес присягу и вступил в должность главы страны. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в столице Нур-Султане.
Читайте также
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
Читайте также
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-