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Espreso.tvОбществоЗаконодательство не содержит определения форс-мажора. В Минюсте посоветовали, как заключать договор с турагентствами

Законодательство не содержит определения форс-мажора. В Минюсте посоветовали, как заключать договор с турагентствами

Прежде чем подписывать договор с туристическими агентствами, необходимо его прочитать

Об этом написала первый заместитель министра юстиции Елена Сукманова в Facebook.

"Конечно, надо выполнять условия подписанного договора. Поэтому перед подписанием необходимо его прочитать! Именно так, прочитать. Всю свою жизнь как адвокат я вижу сотни людей, которые воспринимают договор как формальную бумагу. Честно говоря, и сама попадала в такие ситуации. Но именно в договоре изложены условия, при которых вам могут не вернуть деньги", - отметила Сукманова.

Она также обратила внимание, что в любом случае в договоре есть условия о форс-мажоре.

"Уважаемые друзья, законодательство Украины не содержит определения, что это такое. Именно поэтому вы имеете право попросить включить в этот раздел и болезнь, и потерю работы, и непредвиденную беременность...", - пояснила она.

Также Сукманова рассказала, что в законе "О туризме" есть ст. 20 "которая говорит о том, что в случае, если произошло что-то серьезное (как то ухудшение условий туристической поездки, изменение курса гривни и т.д.) вы имеете право требовать внесения изменений или расторжения договора и возврата денег".

 

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