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Espreso.tvМирИзраиль нанес авиаудары по объектам ХАМАС в Секторе Газа

Израиль нанес авиаудары по объектам ХАМАС в Секторе Газа

ВВС Израиля нанесли удары по "подземной инфраструктуре" боевиков ХАМАС в Скторе Газа

Об этом заявили в Армии обороны Израиля (IDF), сообщает The Times of Israel .

"Израильские истребители бомбили подземную террористическую инфраструктуру на базе, принадлежащей террористической группе ХАМАС в южной части Сектора Газа", - говорится в сообщении.

В заявлении армии уточняется, что авиаудары стали ответом на ракету, которая была выпущена по южному Израилю с территории анклава в ночь на четверг, но была перехвачена системой ПРО "Железный купол".

Как отмечают в IDF, Израиль считает ХАМАС ответственным за все акты насилия, которые выходят из Сектора Газа.

Накануне Израиль полностью запретил палестинцам выходить в море в ответ на запуски из Сектора Газы горячих воздушных шаров.

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