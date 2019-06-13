Из-за выборов с 15 июля Нацполиция перейдет на усиленный режим
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Перевод полицейских на усиленный режим служебной деятельности связан с проведением в стране внеочередных выборов в Верховную Раду Украины.
Сообщается, что в период подготовки в каждом областном главке пройдут учебные сборы. Их участники отработают ситуационные задачи, связанные с избирательным процессом.
Глава Нацполиции сообщил, что к охране общественного порядка во время парламентских выборов планируют привлечь около 70 тыс. полицейских. Для улучшения их знаний в сфере обеспечения конституционных прав граждан на волеизъявление во время внеочередных выборов в парламент Сергей Князев дал поручение о проведении учений с привлечением представителей Всеукраинской общественной организации «Гражданская сеть «ОПОРА». Учения запланированы на период с 19 июня по 5 июля.
С 15 по 28 июля 2019 личный состав органов и подразделений Национальной полиции будет переведен на усиленный вариант несения службы. Затем к концу июня руководители территориальных подразделений Нацполиции должны разработать расчеты личного состава, в частности - следственно-оперативных и взрывотехнических групп, и операционные планы деятельности.
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