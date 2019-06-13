Из-за такси "Тойота" вылетела на встречную, а "Ланос" после столкновения отлетел на 30 метров

13 июня, 2019, 07:19

В Дарницком районе Киева произошло ДТП с пострадавшим

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

По информации свидетелей, с придомовой территории выезжал на второстепенную улицу автомобиль такси. При этом авто не предоставило преимущества в движении Toyota RAW4, водитель которой, чтобы избежать столкновения с такси, резко крутанул руль влево на встречную полосу, где в это время ехал в своей полосе Daewoo Lanos.

Toyota протаранила Lanos лобовым столкновением. Удар был такой силы, что Ланос улетел обратно на 30 метров. В результате аварии пострадал водитель седана, который после оказания помощи на месте был госпитализирован. Виновник ДТП, водитель такси, с места ДТП уехал в неизвестном направлении.