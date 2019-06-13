Из Киева начал курсировать беспересадочный вагон в Болгарию
13 июня, 2019, 14:23
С июня в составе поезда белорусских железных дорог № 451/452 Минск - Варна курсирует купейный вагон Укрзализныци, которым можно путешествовать из Киева на черноморские курорты Болгарии
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Время в пути составит 38 часов, стоимость проезда составляет около 100 евро.
За этим летом из Киева поезд будет отправляться:
- 10, 15, 22, 27 июня;
- 4, 9, 16, 21, 28 июля;
- 2, 9, 14, 21, 26 августа;
- 2 и 7 сентября.
В обратном направлении поезд будет отправляться
12, 17, 24, 29 июня;
6, 11, 18, 23, 30 июля;
4, 11, 16, 23, 28 августа;
4 и 9 сентября.
Отправление из Киева в 20:12 и прибытие в Варну в 10:20 через сутки. В обратном направлении из Варны поезд будет отправляться в 19:05 и прибывать в Киев в 07:33 через сутки.
Также благодаря этому маршруту прямое железнодорожное сообщение с Болгарией имеют жители Винницы, Хмельницкого, Тернополя, Львова, Ивано-Франковска, Черновцов и других городов, где поезд будет останавливаться.
Читайте также
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
Читайте также
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-