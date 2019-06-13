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Espreso.tvОбществоИз Киева начал курсировать беспересадочный вагон в Болгарию

Из Киева начал курсировать беспересадочный вагон в Болгарию

С июня в составе поезда белорусских железных дорог № 451/452 Минск - Варна курсирует купейный вагон Укрзализныци, которым можно путешествовать из Киева на черноморские курорты Болгарии

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Время в пути составит 38 часов, стоимость проезда составляет около 100 евро.

За этим летом из Киева поезд будет отправляться:

  • 10, 15, 22, 27 июня;
  • 4, 9, 16, 21, 28 июля;
  • 2, 9, 14, 21, 26 августа;
  • 2 и 7 сентября.

В обратном направлении поезд будет отправляться

12, 17, 24, 29 июня;

6, 11, 18, 23, 30 июля;

4, 11, 16, 23, 28 августа;

4 и 9 сентября.

Отправление из Киева в 20:12 и прибытие в Варну в 10:20 через сутки. В обратном направлении из Варны поезд будет отправляться в 19:05 и прибывать в Киев в 07:33 через сутки.

Также благодаря этому маршруту прямое железнодорожное сообщение с Болгарией имеют жители Винницы, Хмельницкого, Тернополя, Львова, Ивано-Франковска, Черновцов и других городов, где поезд будет останавливаться.

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