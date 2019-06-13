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Espreso.tvОбществоПоэт и композитор Владимир Ивасюк физически не мог совершить самоубийство, - результаты экспертизы

Поэт и композитор Владимир Ивасюк физически не мог совершить самоубийство, - результаты экспертизы

Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз провел экспертизу обстоятельств гибели композитора-исполнителя Владимира Ивасюка и пришел к выводу, что он просто физически не мог бы совершить самоубийство

Об этом рассказал директор Киевского НИИ судебных экспертиз Александр Рувин, передает "Укринформ".

"В ходе расследования дела о гибели Владимира Ивасюка уже было проведено определенное количество экспертиз, по результатам которых обнаружили определенные различия в выводах. Так как не было однозначного ответа прокуратура Львовской области обратилась в Киевский научно-исследовательского института судебных экспертиз. Следственный эксперимент мы провели в мае этого года. Когда наши эксперты ознакомились с материалами дела, стало очевидным, что нужен экспертный эксперимент - подобный тем обстоятельствам, при которых погиб Ивасюк", - рассказал Руви н.

Эксперимент был осуществлен в лесном массиве, недалеко от места, где в 1979 году было обнаружено тело потерпевшего, в такое же время - месяц май.

"Наши эксперты проанализировали все материалы дела и подобрали похоже дерево - такой же породы, подобного размера - соответствующей высоты, диаметра ствола, расположения веток... Словом, все элементы были подобраны близко к той ситуации, которая была тогда", - уточнил он .

В процессе эксперимента рассмотрели три ситуации.

"Первым решался вопрос, мог ли потерпевший сам залезть на дерево, на высоту ветки 1,7 метра, завязать узел и совершить самоубийство. Вторым - возможно ли инсценировать самоубийство с помощью подручных средств - лестницы, подставки и т.д., хотя на том месте ничего подобного обнаружено не было. И третье - возможно ли провести инсценировку самоубийства без применения этих подручных средств", - сказал директор НИИ.

Во время эксперимента был задействован статист, по всем внешним признакам как можно больше похожий на потерпевшего: такого же возраста, как Ивасюк, такой же массы тела, - но достаточно подготовленный физически.

"И в результате эксперимента было установлено, что завязать узел и провести инсценировку самоубийства даже очень сильный физически человек не смог бы. Очевидно, что ему для этого понадобилась бы чья-то помощь", - подчеркнул Рувин.

Также, по его словам, было установлено, что если бы были какие-то вспомогательные подручные средства типа лестницы или подставки, то чтобы завязать узел и провести инсценировку самоубийства, необходимо было задействовать двух человек, а если без подручных средств - не менее трех дополнительных человек, которые должны были это делать.

"Кроме того, эксперты также исследовали одежду, обувь потерпевшего - по фотографиям в материалах дела, описанию вещей, протоколам осмотра. Ведь если бы человек влезал на дерево, должны были остаться следы этого на подошвах, на одежде... Между тем в протоколах осмотра указано, что их не было ", - сказал Рувин.

На сегодня экспертиза находится на стадии передачи следственным органам.

"Группа экспертов-медиков, с которыми мы сотрудничали, приобщает свою часть, и мы будем передавать материалы следственным органам, которые нам эту экспертизу назначали. Далее будем смотреть, какое решение они примут. То есть мы предоставляем результаты исследования, а дальше слово за львовской прокуратурой", - сказал директор НИИ.

Композитора Владимира Ивасюка, который пропал 24 апреля 1979 года, нашли повешенным 18 мая 1979 года в военной зоне Брюховецкого леса недалеко от Львова. Тогда следствие выдвинуло версию самоубийства вследствие психического расстройства, и дело было закрыто за отсутствием состава преступления через два месяца - 18 июля 1979 года.

Тогда Ивасюку - известному композитору и исполнителю - было 30 лет. 4 марта 2019-го ему должно было бы исполниться 70 лет.

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