Вице-президент Еврокомиссии о транзите газа: план "Б" нам не понадобится

13 июня, 2019, 20:46

В Еврокомиссии считают, что к концу 2019 года, когда истекает действующий контракт на транзит газа в Европу между Газпромом и Нафтогазом Украины, будет найдено решение

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович провел переговоры с министром энергетики РФ Александром Новаком.

Как заявил Новак, они обсуждали подробно, какие могут быть варианты с 1 января 2020 года по заключению нового контракта на транзит через Украину.

Шефчович также отметил: "Мы в тесном контакте с нашими украинскими коллегами, и могу сказать, что для Европейского Союза очень важно, чтобы все эти реформы в области энергетики продолжались, и для нас очень важно то, чтобы продолжался процесс unbundling Нафтогаза, потому что это ясно не только для Еврокомиссии, но и для газотранспортных компаний Европы, будет гораздо легче вести переговоры с компанией, которая будет полностью соответствовать европейским традициям, и работать в позиции сертифицированного транспортировщика газа".

Он добавил, что сейчас надо дождаться новых выборов, результатов, нового правительства.

"Но unbundling Нафтогаза - это очень важный вопрос, не только для Еврокомиссии, но и для Всемирного банка, ЕБРР и для других европейских правительств, потому что мы знаем, что это будет очень важный вопрос, который будет иметь прямое влияние на то, что, надеемся, будет новый долгосрочный контракт на поставки газа через Украину в Европейский Союз", - сказал европейский чиновник.

По мнению российского министра, "сегодня Украина пока не готова с точки зрения изменений в действующее законодательство, чтобы обеспечить заключение контракта на условиях, которые используются в Европе".

"На самом деле, самый простой вариант - это продлить действующий контракт, если будут предложены приемлемые экономические конкурентные тарифы, будут урегулированы отношения, которые мы сегодня имеем - разбирательства в арбитражных судах", - добавил он.

В России также ожидают результат украинских выборов.

"Мы рассчитываем на конструктивный подход со стороны украинских коллег, и со своей стороны при его наличии наша коммерческая компания Газпром готова такие переговоры проводить - и по поставкам газа в Украину, и по транзиту", - сказал Новак.

Новак напомнил, что, по мнению России, Стокгольмский арбитраж принял дискриминационные решения: по контракту на транзит газа были учтены обязательства "транспортируй или плати", а по контракту на поставку газа - "бери или плати" - не учтено. Газпром подал апелляцию в Шведский суд.

В свою очередь Шефчович заявил: "Мы тоже считаем, что план "Б" нам не нужен, потому что последние четыре года у нас всегда были какие-то вопросы, и мы всегда находили хорошие конструктивные решения".

Вице-президент Еврокомиссии выразил надежду, что, "если нам удастся продолжить этот конструктивный подход, нам удастся найти решения по всем этим вопросам так, чтобы не было никаких вопросов ни в ноябре, ни в декабре, и будет найдено решение для поставок газа через Украина в Европейский Союз".