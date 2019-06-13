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Espreso.tvОбществоВооруженные силовики захватили рынок в Симферополе

Вооруженные силовики захватили рынок в Симферополе

Российские силовики в масках и с автоматами в четверг, 13 июня, окружили рынок "Привоз" в Симферополе, перекрыли все входы и проверяют документы у людей

Об этом сообщает в Facebook активист Шакир Шакиров и издание "Крым Реалии" .

Отмечается, что паспорта проверяют у людей "не славянской внешности", в частности - крымских татар.

Среди силовиков - сотрудники ОМОНа и Федеральной миграционной службы России. У входа на рынок стоит "автозак", уже есть задержанные.

 

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