Вакарчук показал нескольких доноров своей партии
Об этом сообщает пресс-служба партии.
В числе первых Голос поддержали: инвестиционный банкир, специалист Dragon Capital по продаже долговых ценных бумаг Сергей Фурса, региональный президент Jacobs Douwe Egberts в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и странах Африки Тарас Лукачук, экс-президент Киевстара, основатель сообщества талантливых математиков Kontora Pi Петр Чернышов.
При этом, первый взнос партия получила от самого Вакарчука.
"Мы благодарны за поддержку всем, кто хочет настоящих изменений и доверяет нам их делать. Людям, которые поддерживают новую политику, которые сами становятся изменениями, вкладывая в них свои силы и ресурсы. И нам есть что предложить в ответ - это наш список кандидатов в парламент, который состоит из молодых специалистов", - сказал Вакарчук.
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