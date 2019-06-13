Вакарчук показал нескольких доноров своей партии

13 июня, 2019, 18:23

Лидер партии "Голос", музыкант Святослав Вакарчук представил трех первых доноров политсилы

Об этом сообщает пресс-служба партии.

В числе первых Голос поддержали: инвестиционный банкир, специалист Dragon Capital по продаже долговых ценных бумаг Сергей Фурса, региональный президент Jacobs Douwe Egberts в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и странах Африки Тарас Лукачук, экс-президент Киевстара, основатель сообщества талантливых математиков Kontora Pi Петр Чернышов.

При этом, первый взнос партия получила от самого Вакарчука.

"Мы благодарны за поддержку всем, кто хочет настоящих изменений и доверяет нам их делать. Людям, которые поддерживают новую политику, которые сами становятся изменениями, вкладывая в них свои силы и ресурсы. И нам есть что предложить в ответ - это наш список кандидатов в парламент, который состоит из молодых специалистов", - сказал Вакарчук.