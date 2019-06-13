В Верховине стартует Международный форум Восточной и Центральной Европы VIA CARPATIA 2019. Программа первого дня

14 июня, 2019, 08:40

Второй международный форум Центральной и Восточной Европы "Via Carpatia 2019" - фестиваль искусства и научно-практическая конференция "Круг Винценза". 14 - 16 июня 2019 года, пгт Верховина на Ивано-Франковщине