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Espreso.tvОбществоВ Верховине стартует Международный форум Восточной и Центральной Европы VIA CARPATIA 2019. Программа первого дня

В Верховине стартует Международный форум Восточной и Центральной Европы VIA CARPATIA 2019. Программа первого дня

Второй международный форум Центральной и Восточной Европы "Via Carpatia 2019" - фестиваль искусства и научно-практическая конференция "Круг Винценза". 14 - 16 июня 2019 года, пгт Верховина на Ивано-Франковщине

14 июня 2019 г. - ДЕНЬ ТЕАТРА

11.00 - 17.00 Международная конференция "Круг Винценза: Украина на переломе" - 2019 года, Певческое поле.

13.00 - открытие выставки "САКРАЛЬНЫЕ  ЦВЕТА ГУЦУЛЬЩИНЫ" Николая и Людмилы Рыбенчук, музей "Гуцульщина", ул. Ивана Франко, д. 1.

17.00 - концерт гуцульской культуры и искусства "Карпаты зовут", стадион "Черемош".

19.30 - Официальное открытие форума "VIA CARPATIA 2019", стадион "Черемош".

20.00 - Спектакль-мюзикл "Гуцулка Ксеня", стадион "Черемош".

Программа Международной конференции "Круг Винценза: Украина на переломе":

11.00 - 11.30 Открытие конференции.

11.30 - 13.00 Поддержка местного развития в Карпатском регионе (на примере реализованных проектов с учетом концепции географических указаний, экологических, социально-экономических и культурных аспектов).

13.30 - 15.00 Украина на переломе: государство и общество в новых политических реалиях.

15.30 - 17.00 Европа: 30 лет после падения Берлинской стены.

17.30 - 19.00 Ужин по случаю открытия конференции и форума.

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