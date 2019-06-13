В Верховине стартует Международный форум Восточной и Центральной Европы VIA CARPATIA 2019. Программа первого дня
14 июня 2019 г. - ДЕНЬ ТЕАТРА
11.00 - 17.00 Международная конференция "Круг Винценза: Украина на переломе" - 2019 года, Певческое поле.
13.00 - открытие выставки "САКРАЛЬНЫЕ ЦВЕТА ГУЦУЛЬЩИНЫ" Николая и Людмилы Рыбенчук, музей "Гуцульщина", ул. Ивана Франко, д. 1.
17.00 - концерт гуцульской культуры и искусства "Карпаты зовут", стадион "Черемош".
19.30 - Официальное открытие форума "VIA CARPATIA 2019", стадион "Черемош".
20.00 - Спектакль-мюзикл "Гуцулка Ксеня", стадион "Черемош".
Программа Международной конференции "Круг Винценза: Украина на переломе":
11.00 - 11.30 Открытие конференции.
11.30 - 13.00 Поддержка местного развития в Карпатском регионе (на примере реализованных проектов с учетом концепции географических указаний, экологических, социально-экономических и культурных аспектов).
13.30 - 15.00 Украина на переломе: государство и общество в новых политических реалиях.
15.30 - 17.00 Европа: 30 лет после падения Берлинской стены.
17.30 - 19.00 Ужин по случаю открытия конференции и форума.
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