В Украине создали дизайн-код для государственных сайтов
Портал разрабатывала компания KitSoft, передает ain.ua .
Дизайн-система - это набор советов и правил для создания сайтов государственных органов, которые описывают все нюансы создания таких сайтов. Она дает критерии качественных шрифтов, текстов, оформления сайтов, элементов управления, цветовой гаммы, размещения логотипов, советы по SEO и т.д.
Создатели дизайн-системы считают, что она поможет делать государственные сервисы проще и качественнее, эффективнее доносить до пользователей государственную политику, придать министерствам и ведомствам имидж современных организаций.
Также, единый набор стандартов упростит выбор подрядчиков для создания и обновления сайтов.
"Государственные деньги на разработку уникального дизайна, покупку качественных шрифтов и лицензированных изображений будет экономиться, а качество - вырастет", - говорится в описании проекта.
Например, вот как выглядит словарь стоп-фраз, призванный бороться с непонятным или перегруженным бюрократическими оборотами текстом:
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