В Украине создали дизайн-код для государственных сайтов

13 июня, 2019, 16:39

Госагентство по вопросам электронного правительства и Фонд Восточная Европа подготовили дизайн-систему для государственных сайтов в Украине

Портал разрабатывала компания KitSoft, передает ain.ua .

Дизайн-система - это набор советов и правил для создания сайтов государственных органов, которые описывают все нюансы создания таких сайтов. Она дает критерии качественных шрифтов, текстов, оформления сайтов, элементов управления, цветовой гаммы, размещения логотипов, советы по SEO и т.д.

Создатели дизайн-системы считают, что она поможет делать государственные сервисы проще и качественнее, эффективнее доносить до пользователей государственную политику, придать министерствам и ведомствам имидж современных организаций.

Также, единый набор стандартов упростит выбор подрядчиков для создания и обновления сайтов.

"Государственные деньги на разработку уникального дизайна, покупку качественных шрифтов и лицензированных изображений будет экономиться, а качество - вырастет", - говорится в описании проекта.