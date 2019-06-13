В США на высоте 442 метра треснул стеклянный пол смотровой площадки

13 июня, 2019, 15:10

На небоскребе в Чикаго треснул стеклянный пол смотровой площадки, расположенной на 103-м этаже

Об этом сообщает CBS.

Закаленное стекло треснуло под ногами туристки с двумя детьми, говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина быстро покинула площадку, и после этого никто не рискнул на нее зайти.

Отмечается, что во время инцидента никто не пострадал.

Смотровая площадка находится на высоте 442 метра в небоскребе Уиллис-тауэр - самом высоком здании в Чикаго и втором по высоте в США, говорится в сообщении.

Отмечается, что подобный инцидент уже происходил со стеклом смотровой площадки в мае 2014 года.

По мнению специалистов, опасности для жизни в таком случае нет, поскольку треснуло не само стекло, а его защитное покрытие.