В США на высоте 442 метра треснул стеклянный пол смотровой площадки
13 июня, 2019, 15:10
На небоскребе в Чикаго треснул стеклянный пол смотровой площадки, расположенной на 103-м этаже
Об этом сообщает CBS.
Закаленное стекло треснуло под ногами туристки с двумя детьми, говорится в сообщении.
Отмечается, что женщина быстро покинула площадку, и после этого никто не рискнул на нее зайти.
Отмечается, что во время инцидента никто не пострадал.
Смотровая площадка находится на высоте 442 метра в небоскребе Уиллис-тауэр - самом высоком здании в Чикаго и втором по высоте в США, говорится в сообщении.
Отмечается, что подобный инцидент уже происходил со стеклом смотровой площадки в мае 2014 года.
По мнению специалистов, опасности для жизни в таком случае нет, поскольку треснуло не само стекло, а его защитное покрытие.
- Напомним, 25 мая, в День Киева открыли новый велосипедно-пешеходный мост от арки Дружбы народов до Владимирской горки. Однако, 26 мая на мосту повредили защитную стеклопленку на двух фрагментах стеклянного пола.
- На следующий день сообщили о повреждении третьего стекла.
- 13 июня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что велосипедно-пешеходный мост из-за регламентных технологических работ закрыли до пятницы включительно.
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