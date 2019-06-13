В Нафтогазе отрицают, что Газпром предлагал мировое соглашение
Об этом написал исполнительный директор НАК Юрий Витренко в Facebook.
"В ответ на информацию российских СМИ со ссылкой на Александра Новака, главу Минэнерго РФ, что Россия предложила Украине урегулировать вопрос арбитража между Нафтогазом и Газпромом мировым соглашением мы можем сообщить, что Нафтогаз пока не получал никаких таких предложений. Если получим, мы их внимательно рассмотрим", - заявил Витренко.
По его словам, в частности украинская сторона может рассмотреть, в какой форме Газпром выполнит решение предыдущего арбитража по компенсации Нафтогазу ущерба от невыполнения Газпромом своих обязательств по транзитному контракту в 2009-2017 годы. При этом глава НАК напомнил, что по этому решению Газпром должен Украины уже более 28 млрд долларов.
- Ранее росЗМИ написали, что Россия предложила Украине мировым соглашением урегулировать арбитражные разбирательства с Газпромом.
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