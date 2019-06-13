В Нафтогазе отрицают, что Газпром предлагал мировое соглашение

13 июня, 2019, 22:18

Газпром не предлагал Нафтогазу никаких "мировых соглашений", а только продолжает настаивать на отмене обязательств по решениям международных арбитражей

Об этом написал исполнительный директор НАК Юрий Витренко в Facebook.

"В ответ на информацию российских СМИ со ссылкой на Александра Новака, главу Минэнерго РФ, что Россия предложила Украине урегулировать вопрос арбитража между Нафтогазом и Газпромом мировым соглашением мы можем сообщить, что Нафтогаз пока не получал никаких таких предложений. Если получим, мы их внимательно рассмотрим", - заявил Витренко.

По его словам, в частности украинская сторона может рассмотреть, в какой форме Газпром выполнит решение предыдущего арбитража по компенсации Нафтогазу ущерба от невыполнения Газпромом своих обязательств по транзитному контракту в 2009-2017 годы. При этом глава НАК напомнил, что по этому решению Газпром должен Украины уже более 28 млрд долларов.