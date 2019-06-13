В МВД определили, что большинство сообщений о заминировании поступают из России
Об этом на брифинге сообщил советник министра внутренних дел Иван Стойко, передает Укринформ.
"Была (серия сообщений о заминировании, - ред.) провокационных. Но ни одно не подтвердилось. И мы видим, откуда в основном поступают - из-за границы, из России", - отметил Стойко.
В свою очередь, директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко уточнил, что действительно в последнее время наблюдается повышенное количество сообщений о ложном заминировании.
"У нас дня не проходит, чтобы таких сообщений не было, почти каждый день. Но другое дело, когда их одно или пять по стране в разных местах, а другое, когда их 55 или 77 на различных объектах ", - уточнил Шевченко.
По его словам, каждый такой вызов отрабатывается, и на него есть соответствующая реакция взрывотехнических, кинологических и следственно-оперативных подразделений.
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