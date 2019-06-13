В морской воде Мариуполя нашли кишечную палочку
Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.
"Мариупольский городской филиал ГУ "Донецкий областной лабораторный центр МЗ Украины" информирует о результатах мониторинговых исследований проб морской воды по микробиологическим показателям, отобранных 3 июня в рамках городских пляжей. Возбудители инфекционных заболеваний и холерный вибрион не обнаружены. Показатели вирусного загрязнения морской воды не установлены. в четырех пробах морской воды индекс ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки) превышает нормативный показатель", - говорится в сообщении.
Отмечено, что наибольшее загрязнение обнаружено в контрольной точке отбора на пляжах Приморского района возле гостиницы "Турист" и у кафе "RAFALE", на Левобережном пляже в районе улицы Виноградной, 140 и на пляже Приморского района у судоремонтного завода.
Чистой была морская вода на Левобережном пляже в районе водной станции "Наш уголок".
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