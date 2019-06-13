В морской воде Мариуполя нашли кишечную палочку

13 июня, 2019, 17:45

В Мариуполе в четырех пробах морской воды обнаружено превышение нормативного показателя индекса ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки)

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

"Мариупольский городской филиал ГУ "Донецкий областной лабораторный центр МЗ Украины" информирует о результатах мониторинговых исследований проб морской воды по микробиологическим показателям, отобранных 3 июня в рамках городских пляжей. Возбудители инфекционных заболеваний и холерный вибрион не обнаружены. Показатели вирусного загрязнения морской воды не установлены. в четырех пробах морской воды индекс ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки) превышает нормативный показатель", - говорится в сообщении.

Отмечено, что наибольшее загрязнение обнаружено в контрольной точке отбора на пляжах Приморского района возле гостиницы "Турист" и у кафе "RAFALE", на Левобережном пляже в районе улицы Виноградной, 140 и на пляже Приморского района у судоремонтного завода.

Чистой была морская вода на Левобережном пляже в районе водной станции "Наш уголок".