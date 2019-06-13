В Киеве обнаружен тайник с боеприпасами и взрывчаткой

13 июня, 2019, 12:12

На Лысой горе в Киеве обнаружили два пакета с боеприпасами и взрывчаткой

Об этом заявил начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин, сообщает пресс-служба полиции Киева.

"На Лысой горе изъято 53 предмета, внешне похожих на боеприпасы и взрывчатку", - подчеркнул он.

Отмечается, что в тайнике были: противопехотная мина, пять тротиловых шашек разного веса, 100 г пластида, два взрывателя, 10 запалов к различным гранатам, 8 корпусов гранат, 16 патронов калибра 9 мм, два электродетонатора и 8 капсюль-детонаторов.

Отмечается, что на месте находки работали эксперты-взрывотехники, а следователи задокументировали событие.



"Все изъятые вещественные доказательства направлены для проведения соответствующих экспертиз", - сообщил Волошин.

По данному факту начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК, отмечают в пресс-службе.

Отмечается, что санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.