//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха, - ГСЧС

В Киеве наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха, - ГСЧС

Киевлян предупреждают о высоком уровне загрязнения воздуха в столице

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Начиная с 8 июня в Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха, говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение 12 - 13 июня по данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского уровень загрязнения диоксидом азота достиг преимущественно 5 - 6 среднесуточных предельно допустимых концентраций.

Отмечается, что наиболее загрязненные территории находятся в районах: ул. Скляренко, Оболонского проспекта, Бессарабской и Демеевской площадей.

В Киеве сохраняется тенденция к дальнейшему росту уровня загрязнения воздуха из-за жаркого характера погоды, слабый ветер в приземном слое и ночные приземные инверсии, говорится в сообщении.

В ГСЧС предупреждают, что такая ситуация продержится до 18 июня.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

13 июня, 2019 четверг

больше новостей

13 июня, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать