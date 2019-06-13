В Киеве наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха, - ГСЧС
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Начиная с 8 июня в Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха, говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение 12 - 13 июня по данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского уровень загрязнения диоксидом азота достиг преимущественно 5 - 6 среднесуточных предельно допустимых концентраций.
Отмечается, что наиболее загрязненные территории находятся в районах: ул. Скляренко, Оболонского проспекта, Бессарабской и Демеевской площадей.
В Киеве сохраняется тенденция к дальнейшему росту уровня загрязнения воздуха из-за жаркого характера погоды, слабый ветер в приземном слое и ночные приземные инверсии, говорится в сообщении.
В ГСЧС предупреждают, что такая ситуация продержится до 18 июня.
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