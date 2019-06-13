В Казахстане за участие в митингах задержали почти тысячу человек
Об этом сообщил начальник службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры Сапарбек Нурпеисов, передает Радио Азаттык.
При этом почти 700 человек арестованы на срок от 6 до 15 суток.
"За участие в незаконных митингах в Нур-Султан и Алматы суд вынес административное наказание в отношении 957 человек, из них 670 человек арестованы на срок от 6 до 15 суток, оштрафованы 115", - говорится в сообщении.
Нурпеисов отметил, что с учетом смягчающих обстоятельств, как, например, семейного положения, в отношении 311 человек в суды внесены апелляционные ходатайства по снижению им срока ареста.
"Суд поддержал, они освобождены. Сегодня еще выйдут 63 человека. Останутся отбывать арест в спецприемниках 180 человек. Их сроки - от 6 до 15 суток", - сообщил он.
Следует отметить, митинги в Казахстане, а также задержания их участников проходили 9 июня, в день президентских выборов, а также 10 июня и в в ночь на 11 июня. Кроме того, вчера в Алматы в районе площади Астана, где проходили предыдущие акции протеста, утром наблюдалось усиленное полицейское присутствие, были проведены новые задержания граждан.
Напомним, 12 июня во Дворце независимости в Нур-Султана (Казахстан) состоялась инаугурация второго президента Касым-Жормат Токаева. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев фактически руководивший страной с 1989 года, возглавляя Совет министров республики.
Как писало РБК-Украина ранее, по официальным результатам президентских выборов Касым-Жормат Токаев победил, получив около 70% голосов. При этом явка избирателей составила 77,4%.
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