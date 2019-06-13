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Espreso.tvОбществоВ Камеруне боевики-исламисты совершили вооруженное нападение: 37 погибших

В Камеруне боевики-исламисты совершили вооруженное нападение: 37 погибших

В результате вооруженного нападения боевиков террористической организации "Боко харам" в Камеруне погибли 37 человек

Об этом сообщает издание "Анадолу" .

Отмечается, что среди погибших 21 военный и 16 мирных жителей.

Инцидент произошел на острове Дарак на озере Чад.

Сотрудникам сил безопасности удалось схватить 15 членов террористической организации.

"Боко Харам" действует в регионе с начала 2000-х годов. С 2009 года жертвами экстремистской организации стали более 20 тысяч человек.

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