В Камеруне боевики-исламисты совершили вооруженное нападение: 37 погибших
13 июня, 2019, 09:01
В результате вооруженного нападения боевиков террористической организации "Боко харам" в Камеруне погибли 37 человек
Об этом сообщает издание "Анадолу" .
Отмечается, что среди погибших 21 военный и 16 мирных жителей.
Инцидент произошел на острове Дарак на озере Чад.
Сотрудникам сил безопасности удалось схватить 15 членов террористической организации.
"Боко Харам" действует в регионе с начала 2000-х годов. С 2009 года жертвами экстремистской организации стали более 20 тысяч человек.
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