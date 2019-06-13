В ГПСУ назвали количество украинский, которые в мае посетили оккупированный Крым

Об этом заявил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян, сообщает Укринформ.

В ГПСУ увеличения количества украинцев, которые едут отдыхать в оккупированный Крыму, не наблюдают, говорится в сообщении.

"За май 2019 года административную границу с Крымом пересекли около 197 тыс. человек, а за май прошлого года около 190 тыс. То есть, увеличение несущественное, и говорить о каком-то резком росте количества тех, кто едет отдыхать, было бы неуместно", - отметил Слободян.

Он отметил, что в июне админкордон с оккупированным Крымом пересекло на 30 тыс. человек меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.